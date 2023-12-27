Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Томенко дополнительно выделил 100 млн рублей трем алтайским городам

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Деньги получат Рубцовск, Славгород и Барнаул на устранения последствий ЧП

Томенко дополнительно выделил 100 млн рублей трем алтайским городам

Фото: pxhere.com

Трем городам Алтайского края дополнительно выделили 100 млн рублей. Решение связано в том числе с недавними экстренными ситуациями, сообщил губернатор Виктор Томенко.

Так, Рубцовск получит 50 млн рублей на начало работ по водоотведению, которые потребовались из-за аварии на городском коллекторе.

Славгороду дадут 39,7 млн рублей на обеспечение системы бесперебойного теплоснабжения.

Еще 10,3 млн рублей потратят на ликвидацию последствий урагана в Барнауле.

По словам Томенко, всего за 2023 год край направил на поддержку муниципалитетов больше 60 млрд рублей. Они пошли как на плановую работу по улучшению качества жизни, так и на срочную помощь при ЧС.

горняк

Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Происшествия

В Бийске 14-летний подросток получил тяжелую травму, катаясь на снегокате в лесопарке

29.12.2023

 Происшествия

Перенесший инфаркт Боярский обследуется в больнице в Петербурге

29.12.2023

 Происшествия

Блиновская оспорила требование ФНС о выплате более 1,4 млрд рублей налогов

29.12.2023

 Происшествия

Ремонтная бригада устранила дефект теплосети в Барнауле

29.12.2023

 Происшествия

Такой день. Алтайский депутат на выборах президента и розыск за летальный наезд

29.12.2023

 Происшествия

В Бийске при катании на снегокате пострадал подросток

29.12.2023

 Происшествия

Жительница Барнаула поблагодарила доброжелательного кондуктора троллейбуса

29.12.2023

 Происшествия

В Барнауле очищают улицы после снегопада

29.12.2023

 Происшествия

Снегодождь пойдет в алтайском крае 29 декабря

29.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix