Томенко может назначить новым министром спорта Алтайского края Ивана Нифонтова - ГОРНЯК22

Томенко может назначить новым министром спорта Алтайского края Ивана Нифонтова
Иван Нифонтов Фото: Олег Укладов
Бронзовый призер Олимпийских игр и чемпион мира по дзюдо, а ныне депутат АКЗС может возглавить спортивное ведомство в ближайшие дни
Известный алтайский дзюдоист и политик Иван Нифонтов уже в ближайшее время может занять пост министра спорта Алтайского края. Эту информацию подтвердили “Толку” два надежных источника в спортивных кругах. Сам Нифонтов попросил дождаться официальных решений.
Напомним, после отставки бывшего министра спорта Алексея Перфильева в апреле 2022 года, фигура Ивана Нифонтова широко обсуждалась в качестве возможного кандидата на министерское кресло.