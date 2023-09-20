Томенко может назначить новым министром спорта Алтайского края Ивана Нифонтова - ГОРНЯК22

Иван Нифонтов Фото: Олег Укладов

Бронзовый призер Олимпийских игр и чемпион мира по дзюдо, а ныне депутат АКЗС может возглавить спортивное ведомство в ближайшие дни

Известный алтайский дзюдоист и политик Иван Нифонтов уже в ближайшее время может занять пост министра спорта Алтайского края. Эту информацию подтвердили “Толку” два надежных источника в спортивных кругах. Сам Нифонтов попросил дождаться официальных решений.

Напомним, после отставки бывшего министра спорта Алексея Перфильева в апреле 2022 года, фигура Ивана Нифонтова широко обсуждалась в качестве возможного кандидата на министерское кресло.