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Томенко: на ремонт образовательных учреждений на Алтае выделят дополнительные 100 млн

редактор01 mins

По словам главы региона, речь идет как о текущей и плановой работе, так и об аварийном восстановлении учреждений, которые пострадали от стихийных бедствий

Фото: unsplash.com

Из краевого бюджета на текущий и аварийный ремонт лицеев, техникумов и школ-интернатов выделят 100 млн рублей. О таком решении рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко в Telegram-канале. 

По словам главы региона, речь идет как о текущей и плановой работе, так и об аварийном восстановлении учреждений, которые пострадали от стихийных бедствий. 

В частности, на работы в Славгородском аграрном техникуме, пострадавшем от урагана, выделено 4,8 миллиона рублей. Еще в нескольких случаях речь идет о капремонте крыш. Барнаульская школа-интернат № 4 получит на эти работы 12 миллионов рублей, а Волчихинский политехнический колледж – около 10 миллионов рублей.

“Кроме того, в Егорьевском лицее профобразования проведут ремонт отопительной системы”, – добавил губернатор.

Работы начнутся после оформления документов и проведения тендеров. Задержек в этом вопросе быть не должно, отметил Томенко. 

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