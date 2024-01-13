Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Томенко назначил руководителя “медийного” управления в краевом правительстве

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Им стал Вячеслав Киричук

Томенко назначил руководителя "медийного" управления в краевом правительстве

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В правительстве Алтайского края продолжаются кадровые назначения. 12 января губернатор Виктор Томенко назначил Вячеслава Киричука начальником управления печати и массовых коммуникаций, а Павел Родионов стал его заместителем. Оба руководителя, как сообщили на сайте региона, будут занимать эти должности в течение срока полномочий губернатора.

Вячеслав Киричук родился в 1979 году в Тальменке. В краевом управлении печати и массовых коммуникаций работает с 2005-го. Занимал должности консультанта отдела информационной работы и новых проектов, затем – начальника сектора взаимодействия с федеральными СМИ, в мае 2019 года стал замом начальника, а с 11 ноября 2020 года назначен врио начальника управления.

“Банкфакс” пишет, что в скором времени Томенко может назначить и второго зама Киричука — им якобы может стать Андрей Никитин. “В период избирательной кампании [он] принимал самое деятельное участие в работе избирательного штаба Виктора Томенко”, – отмечает агентство.

Тем временем в правительстве региона с мая 2022 года остается вакантной позиция пресс-секретаря губернатора. По информации собеседников издания, самой вероятной кандидатурой на этот пост рассматривают начальника отдела департамента информполитики Елену Тетерятник.

Горняк22

Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

В Барнауле по факту ДТП с 8-летним ребенком завели уголовное дело

13.01.2024

Thumbnail
Интересное

Житель Бийска пойдет под суд за отстрел лося и вылов 70 кг рыбы

13.01.2024

 Интересное

Тыкал лицом в остановку: барнаульцы стали свидетелями шумных ночных разборок

13.01.2024

Thumbnail
Интересное

Мощный пожар произошел на складе Wildberries в Шушарах

13.01.2024

 Интересное

Правила щедрого вечера накануне Старого Нового года. Народные приметы 13 января

13.01.2024

 Интересное

С Днем печати! Яркие поздравления журналистам, редакторам и всем причастным

13.01.2024

 Интересное

В Барнауле начнется суд над экс-зампрокурора Новосибирской области

13.01.2024

 Интересное

Скончался актер из Улиц разбитых фонарей и Тайн следствия Сергей Гавлич

13.01.2024

 Интересное

Мать погибшего на СВО бийчанина не может получить удостоверение

13.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix