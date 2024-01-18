Уже ясно, что проектно-сметной документации нужна корректировка, а также требуется дополнительное финансирование и установление реальных сроков сдачи

Все работы по реконструкции Дома афганцев на проспекте Комсомольском, 73б в Барнауле должны завершиться до конца 2024 года, чтобы после этого сотрудники музея и краевого минкульта могли заняться наполнением и организацией экспозиций. Об этом заявил в Telegram-канале губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Сейчас в здании музея ведется масштабная реконструкция. Объект оказался крайне сложным, подчеркнул глава региона после совещания на стройплощадке.

По словам Томенко, требуется корректировка проектно-сметной документации, дополнительное финансирование и установление новых, реальных сроков сдачи объекта.

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