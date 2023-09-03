Глава региона побывал на фестивале “Русское лето. ZaРоссию”





























Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко оценил масштабы празднования Дня города в Барнауле. Пост об этом опубликован в его телеграм-канале.

Томенко отметил, что прошедшие мероприятия собрали не только жителей города, но и гостей. Праздник, по его мнению, был как для Барнаула, так и для всего региона.

Также глава региона добавил, что вечером он посетил фестиваль “Русское лето. ZaРоссию” и посмотрел салют вместе с горожанами.

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