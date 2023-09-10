Томенко поблагодарил жителей Алтайского края за участие в выборах

Избирательные участки в регионе закроются в 20:00

Фото: t.me/tomenko_22

10 сентября в Алтайском крае последний день губернаторских выборов. Глава региона Виктор Томенко поблагодарил всех, кто принял в них участие.

“Спасибо всем, кто нашел время и пришел на избирательный участок или проголосовал дистанционно электронным способом. Надеюсь, каждый сделал свой осознанный выбор”, – написал Томенко в своем телеграм-канале.

Он выразил надежду на то, что Алтайский край в будущем продолжит развиваться.

Напомним, что избирательные участки в регионе закроются в 20:00.

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