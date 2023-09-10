ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Горняк
Прохладно и дождливо: прогноз погоды в Горняке на неделю
Новости Алтай
Найден! Жив!
Новости Алтай
Политика
Виктор Томенко уверено побеждает на выборах губернатора Алтайского края
Новости Алтай
В Новоалтайске сотрудники Росгвардии помогли детям, запертым в квартире
Новости Горняк
Новая рубрика- ежедневный гороскоп!
Новости Алтай
Пропал рубцовский массажист Вадим Абрамов.

Коллекция категорий

Бизнес107 News
Здоровье105 News
Новости Алтай802 News
Новости Горняк159 News
Образование114 News
Общество215 News
Объявления74 News
Политика174 News
Спорт138 News
Платим за интересные новости!
объявления

Томенко поблагодарил жителей Алтайского края за участие в выборах

ГОРНЯК2201 mins

Избирательные участки в регионе закроются в 20:00

Фото: t.me/tomenko_22

10 сентября в Алтайском крае последний день губернаторских выборов. Глава региона Виктор Томенко поблагодарил всех, кто принял в них участие.

“Спасибо всем, кто нашел время и пришел на избирательный участок или проголосовал дистанционно электронным способом. Надеюсь, каждый сделал свой осознанный выбор”, – написал Томенко в своем телеграм-канале.

Он выразил надежду на то, что Алтайский край в будущем продолжит развиваться.

Напомним, что избирательные участки в регионе закроются в 20:00.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News