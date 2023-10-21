Должностные лица будут занимать посты весь срок полномочий губернатора

Правительство Алтайского края / Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал распоряжения о новых кадровых назначениях, сообщили в краевой администрации.

Так, управляющим делами губернатора и краевого правительства продолжит работать Олег Гусев. Пост его заместителя заняла Елена Шуткина.

Пост начальника управления ветеринарии Алтайского края занял Владимир Самодуров, а его замами стали Юрий Астанчик, Анатолий Батюта и Евгения Спицкая.

Руководителем инспекции по контролю в области градостроительной деятельности региона – главным архитектором Алтайского края назначен Виктор Четошников. Его заместители – Елена Веремеинко и Елена Грецова.

Также назначены замглавы Минобрнауки региона – это Лариса Исакова, Олег Марченко, Галина Синицына и Лариса Терновая.

Занимать посты должностные лица будут весь срок полномочий губернатора.

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