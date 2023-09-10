Томенко после обработки 12% бюллетеней набирает больше 70% голосов

Второе место с большим отставанием занимает Евгения Боровикова

Фото: Избирком Алтайского края

По данным Крайизбиркома, Виктор Томенко после обработки 12% бюллетеней получает 74,74% голосов. Об этом рассказали в пресс-службе комиссии.

На втором месте идет Евгения Боровикова – 9,78%, следующим – Сергей Булаев (8,45%), а последним в списке – Сергей Малинкович (4,35%).

Данные результаты получены после обработки 50 933 бюллетеней.

Ранее стало известно, как распределились голоса по итогам электронного голосования.

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