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Томенко после обработки 12% бюллетеней набирает больше 70% голосов

ГОРНЯК2201 mins

Второе место с большим отставанием занимает Евгения Боровикова

Фото: Избирком Алтайского края

По данным Крайизбиркома, Виктор Томенко после обработки 12% бюллетеней получает 74,74% голосов. Об этом рассказали в пресс-службе комиссии.

На втором месте идет Евгения Боровикова – 9,78%, следующим – Сергей Булаев (8,45%), а последним в списке – Сергей Малинкович (4,35%). 

Данные результаты получены после обработки 50 933 бюллетеней. 

Ранее стало известно, как распределились голоса по итогам электронного голосования. 

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