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Томенко рассказал, когда новые автобусы выйдут на два маршрута в Барнауле

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Более 40 новых автобусов для Барнаула уже поступили в край

Томенко рассказал, когда новые автобусы выйдут на два маршрута в Барнауле

Новые автобусы поступили в Барнаул / Фото: t.me/mintrans22

В Барнауле до конца весны планируется запустить новые большие автобусы вместимостью до 100 человек на маршруты № 1 и № 10, рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своем Telegram-канале.

Томенко отметил, что 41 автобус уже поступил в край. Сейчас идет устранение недочетов – перед поставщиком поставлена задача отработать все вопросы как можно оперативнее.

“После этого в соответствии с законом администрация краевой столицы должна провести конкурсные процедуры, и тогда жители Барнаула смогут начать пользоваться транспортом”, – указал Томенко.

Глава региона напомнил, что 24 новых автобуса уже поступили в Алейск, Заринск, Славгород, Змеиногорский, Локтевский районы и другие населенные пункты края.

Ранее amic.ru рассказал, как выглядят автобусы для Барнаула.

горняк

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