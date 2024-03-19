Томенко: в 2024 году в Барнауле начнут строить школу и поликлинику краевой больницы

Он отметил, что перевыполнение плана по доходам в прошлом году и экономия позволили нарастить возможности краевого бюджета

Виктор Томенко / Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

В Барнауле в 2024 году начнут строительство школы на 1100 мест в квартале 2033, а также поликлиники краевой офтальмологической больницы. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Глава региона отметил, что общая стоимость школы оценивается сейчас в 2,1 миллиарда рублей, поликлиники – в 1 миллиард.

“В правительство и ко мне лично поступало много обращений от жителей края по этим поводам. По школе речь идет о быстро развивающемся Индустриальном районе краевой столицы, где потребности уже очень велики и будут продолжать расти, поэтому неизбежно надо начинать строительство”, – рассказал Томенко.Он отметил, что перевыполнение плана по доходам в прошлом году и экономия позволили нарастить возможности краевого бюджета. На 2024-2025 годы он увеличивается по расходам на 18,1 миллиарда рублей. Сейчас законопроект уже находится на рассмотрении Законодательного собрания.

Также продолжается работа с федеральным правительством по получению дополнительной поддержки. Обращения направлены президенту.

горняк



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