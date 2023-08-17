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Томенко: в Алтайском крае появится еще одна мера поддержки участников СВО и их семей

редактор01 mins

Законопроект, который рассмотрят на сессии АКЗС в августе, позволит военнослужащим получать бесплатные земельные участки

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Военнослужащие и члены семей погибших участников спецоперации в Алтайском крае смогут получать бесплатные земельные участки. О еще одной мере поддержки военнослужащих и их близких, которую могут ввести в регионе, рассказал губернатор Виктор Томенко в Telegram-канале.

По его словам, законопроект рассмотрят на очередной сессии АКЗС в августе. Губернатор уверен, что его поддержат.

Землю можно будет получать под строительство дома, для ведения личного подсобного хозяйства или садоводства. Такая мера уже действует в Алтайском крае для ветеранов боевых действий. Они могут воспользоваться ею наряду с другими особыми категориями граждан с учетом критерия нуждаемости.

“Новый законопроект дает возможность воспользоваться льготой всем военнослужащим и добровольцам, удостоенным звания Героя России или награжденным орденами за заслуги в ходе СВО”, – подчеркнул Томенко.

Глава Алтайского края также напомнил, что в регионе действует уже больше 30 мер поддержки военнослужащих и их семей, работают горячие линии и центры помощи. Всего с начала СВО из бюджета направили на эти цели более 1,5 млрд рублей. 

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