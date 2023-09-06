ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Томенко вместе с Серышевым посетили предприятия ОПК в Бийске
Новости Алтай
В Госдуме заявили, что Суровикину нашли “неплохую” должность “по СНГ”
Новости Алтай
Суд ЕС впервые постановил снять санкции с российского бизнесмена
Новости Алтай
В США увидели прогресс в наступлении ВСУ, которое Путин назвал провалом
Новости Алтай
В Молдавии предложили оспорить в суде большую часть долга “Газпрому”
Новости Алтай
Бастрыкин встретился с алтайскими детьми-сиротами и раскритиковал работу местного СК

Коллекция категорий

Бизнес99 News
Здоровье96 News
Новости Алтай726 News
Новости Горняк141 News
Образование104 News
Общество200 News
Объявления73 News
Политика159 News
Спорт129 News
Платим за интересные новости!
объявления

Томенко вместе с Серышевым посетили предприятия ОПК в Бийске

ГОРНЯК2201 mins

В этом году на модернизацию производства ФНПЦ “Алтай” по линии Минпромторга РФ выделена субсидия. Техническое перевооружение идет и на “Сибприбормаше”

Фото: Антон Червяков

Губернатор Алтайского края посетил Бийск, где побывал на предприятиях оборонного комплекса вместе с полпредом президента в Сибирском федеральном округе Анатолием Серышевым. В своем Telegram-канале глава региона отметил, что организации продолжают наращивать производство, как выполняя гособоронзаказ, так и выпуская гражданскую продукцию.

Томенко отметил, что в этом году на модернизацию производства ФНПЦ “Алтай” по линии Минпромторга РФ выделена субсидия. Техническое перевооружение идет и на “Сибприбормаше”.

“Уделяем особое внимание оборонщикам. Помимо четкого выполнения государственных задач, развитие оборонных предприятий в нашем крае важно с точки зрения улучшения ситуации на рынке труда. Это и новые вакансии, и стабильная работа уже почти для 24 тысяч жителей нашего края, занятых в этом секторе”, – подчеркнул глава региона.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News