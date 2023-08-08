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Томенко: вопрос о создании ОЭЗ на территории “Белокурихи Горной” прорабатывается

редактор01 mins

Сейчас вместе с корпорацией “Туризм.рф” власти создают мастер-план туристической территории

Фото: Telegram-канал Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о проработке вопроса создания особой экономической зоны (ОЭЗ) на территории курорта “Белокуриха Горная”. В своем Telegram-канале он отметил, что опыт уже действующей “Бирюзовой Катуни” в этом отношении признали удачным. Особый режим стимулирует бизнес вкладываться в развитие туристических проектов и развивать их.

Глава региона напомнил, что планы обсудили во время визита в Алтайский край главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова. Сейчас вместе с корпорацией “Туризм.рф” власти создают мастер-план туристической территории.

“Один из важных вопросов – строительство радонопровода, чтобы организовать систему подачи минеральной воды от Искровского месторождения. На сегодняшний день получено положительное заключение Минстроя России, работы планируется начать в 2025 году”, – подчеркнул Томенко.

Поддержка инвесторов в сфере туризма дает положительный эффект для развития всего региона, подчеркнул губернатор. Кроме новых рабочих мест она приносит дополнительные доходы в бюджет края, что позволяет развивать инфраструктуру от дорог до школ, детсадов и больниц.

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