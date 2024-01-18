Томенко вручил дорожникам ключи от 27 единиц спецтехники на 300 млн рублей

Современные автогрейдеры, комбинированные дорожные машины, снегоочистители, а также тракторы помогут чистить дороги в сложных погодных условиях

Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

18 января губернатор Алтайского края Виктор Томенко вручил ключи от специализированной техники руководителям предприятий дорожного комплекса. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

На сумму свыше 300 млн рублей для дорожников приобрели 27 машин: современные автогрейдеры, комбинированные дорожные машины, снегоочистители, а также тракторы. Все они позволят работать в сложных погодных условиях, в том числе при сильном ветре, гололеде и снежных заносах.

Как отметил Томенко, обновление спецтехники стало хорошей традицией. Он поблагодарил сотрудников дорожных служб – ежедневно они делают все возможное, чтобы обеспечить связь между территориями региона, а также поддерживать безопасное и комфортное движение.

“Погодные условия в начале этого года уже не раз проверили нас на прочность: приходилось и перекрывать трассы, и в усиленном режиме расчищать их от снега и льда, работать в условиях сильного ветра и метелей”, – сказал Томенко.В правительстве отметили, что с 2020 года на обновление парка спецтехники вложили свыше 3 млрд рублей, которых хватило на 318 единиц техники. Как отметил губернатор, это было бы невозможно без федеральной поддержки в рамках нацпроектов.

горняк



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