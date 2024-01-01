Тонны мусора. Россельхознадзор выявил 18 “диких” свалок в Алтайском крае в 2023 году

Бытовыми отходами оказались завалены 71,9 гектара земель сельскохозяйственного назначения

Свалка / Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

18 нелегальных свалок на общей площади более чем 70 гектаров обнаружили на сельхозземлях в Алтайском крае в 2023 году. На данный момент четыре из них уже ликвидировали: от мусора освободили 13 гектаров. Еще один земельный участок, на котором расположена крупная свалка, из земель сельхозназначения был переведен в категорию промышленности. Об этом amic.ru сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Владельцам других участков, где образовались несанкционированные полигоны, а также местным администрациям Россельхознадзор вынес предостережения и отправил письма с требованием расчистить территорию от мусора. На контроле этот вопрос держат и в прокуратуре.

“В местах скопления отходов почву взяли на анализ. Если экспертиза покажет, что предельно допустимые концентрации вредных веществ в ее составе превышены, владельцам этих земель грозят серьезные административные штрафы”, – отмечают в надзорном ведомстве.

Материальное наказание для физлиц, допустивших незаконное размещение отходов, может доходить до 50 тыс. руб., для должностных – до 100 тыс. руб., а для юрлиц – до 700 тыс. руб. Кроме того, они обязаны ликвидировать эти свалки и рекультивировать землю, где они находились. На это может уйти несколько лет.

В случае обнаружения таких несанкционированных свалок необходимо сообщать о них в Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай. В ведомстве просят провести фото- и видеосъемку, а также указать точное место размещения отходов.

новости Локтевский



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