Очистка территории от снега Фото: Пресс-центр городской администрации

В контексте ожидающихся на текущей неделе осадков глава краевой столицы Вячеслав Франк поручил усилить работу по вывозу снега и борьбе с гололедом

В Барнауле на текущей неделе ожидаются умеренные снегопады. В этом контексте в мэрии краевой столицы состоялось оперативное совещание, в ходе которого глава города Вячеслав Франк распорядился усилить работу по борьбе с гололедом и очистке регионального центра от снега.

1

Какую задачу поставил глава Барнаула дорожникам и профильным подразделениям мэрии?

В ходе оперативного совещания, которое состоялось 27 февраля, был рассмотрен вопрос очистки дорог, тротуаров, межквартальных проездов от снега и наледи.

Как отметил глава города Вячеслав Франк, в течение этой недели в Барнауле прогнозируются умеренные осадки в виде снега. В условиях снегопада главам районных администраций поручено усилить работу по очистке межквартальных проездов и тротуаров. Также необходимо продолжить работу по борьбе с гололедом в местах общего пользования.

Особое внимание градоначальник уделил очистке от снега и наледи кровель многоквартирных домов и распорядился в адрес районных администраций совместно с управляющими организациями и ТСЖ усилить работу по надлежащей очистке дворовых территорий и кровель домов.

2

Какое количество техники задействовано на улицах Барнаула и какие работы проводились?

В ночь, с 27 на 28 февраля, на дорогах и тротуарах города работало 97 единиц техники.

Очистка и посыпка дорог противогололедными средствами проводилась на улицах: Пионеров, Профинтерна, Сизова, Воровского, 8 Марта, Профсоюзов, Парфенова, Петра Сухова, Смирнова, Титова, Малахова, 1-й, 4-й и 5-й Западной, Глушкова, Чудненко, Беляева, Тимуровской, 40 лет Октября, Бриллиантовой, Фомина, Максима Горького, Челюскинцев, Загородной, Кутузова, Льва Толстого, Ползунова, Пушкина, Гоголя, Короленко, Никитина, Анатолия, Интернациональной, Пролетарской, Чкалова, Партизанской, Ядринцева, Молодежной, Крупской, Деповской, Брестской, Свердлова, Советской Армии, Телефонной, Коммунаров, Меланжевой, Антона Петрова, Георгия Исакова, Солнцева, 80-й Гвардейской Дивизии, Бехтерева и других участках.

3

Где в последние сутки проводились работы по вывозу снега?

Вывоз снега проводился на проспектах Ленина, Красноармейском, улицах Молодежной, Пионеров, Союза Республик, Путиловской, Димитрова, Матросова, Георгия Исакова, Малахова, площадях Сахарова, Баварина, Победы, на Павловском и Змеиногорском трактах.

В день, 28 февраля, будут проводиться работы по очистке и посыпке тротуаров, лестничных сходов, подходов к пешеходным переходам, остановочных павильонов во всех районах города. Улично-дорожную сеть будут поддерживать в нормативном состоянии 59 единиц техники и 130 дорожных рабочих.

4

Какое количество противогололедных средств уже использовали в Барнауле?

Для посыпки дорог с начала сезона использовано 42 676 тонн песчано-соляной смеси 15– и 20-процентной концентрации, а также 504 тонны песка из отсева дробления.

Взято отсюда