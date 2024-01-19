Сессия АКЗС Фото: Виталий Барабаш

“Толк” отобрал 10 депутатов регионального парламента, которые в прошедшем году наиболее ярко проявили себя в информационной повестке

В 2023 году депутаты Алтайского краевого Заксобрания (АКЗС) сохранили высокий уровень упоминаемости в региональных СМИ – по сравнению с предыдущим годом он практически не изменился. А вот топ самых медийных за год заметно обновился.

Итоги 2023-го

Годовой медиарейтинг возглавил спикер АКЗС Александр Романенко (14,04%). В 2023-м он занимал лидирующую позиции на протяжении восьми месяцев. Хотя по сравнению с 2022 годом его упоминаемость в краевых СМИ снизилась.

Второй в рейтинге – лидер реготделения ЛДПР Сергей Булаев (7,63%), его СМИ отмечали примерно в два раза реже, чем Романенко. При этом за год его показатель медийности вырос более чем в шесть раз, в том числе из-за участия в губернаторских выборах (в 2023-м Булаев три месяца подряд возглавлял рейтинг).

За год существенно выросло количество упоминаний у Евгении Боровиковой (“Справедливая Россия – За правду” – СРЗП), Сергея Малинковича (“Коммунисты России”), Елены Хрусталевой (“Партии пенсионеров”) и Ивана Нифонтова (“Единая Россия”). Первые четверо собирались участвовать или принимали участие в губернаторских выборах. А Нифонтову несколько раз прочили назначение министром спорта, оно в итоге и состоялось в конце года.

В десятку также попали вице-спикер АКЗС и единоросс Денис Голобородько, депутаты Сергей Писарев (ЕР), Сергей Серов (ЕР) и Александр Молотов (СРЗП). Но за год их положение в рейтинге опустилось на несколько строчек.

Рейтинг медийности депутатов АКЗС. Итоги 2023 года Фото: Толк

Самый медиаактивный месяц 2023 года у депутатов АКЗС – август. Самый низкий общий показатель был зафиксирован в январе.

Общий уровень медиаактивности остался примерно на том же уровне, что и в 2022-м.

На 10 депутатов, которые занимают первые строчки годового рейтинга, приходится почти 60% упоминаний.

По итогам 2022 года топ-10 самых медийных депутатов АКЗС был другой. В него входили Александр Романенко, Денис Голобородько, Александр Молотов, Сергей Писарев, Николай Данилин, Сергей Серов, Евгения Боровикова, Владимир Семенов, Татьяна Ильюченко и Сергей Матасов.

Кто лидировал в декабре 2023-го

Первую позицию в декабрьском медиарейтинге занял Александр Романенко, на которого приходится пятая часть всех упоминаний.

Резко вырвался в медиалидеры депутат Андрей Абрамов (+14 позиций за месяц), который занял второе место рейтинга. В декабре он как руководитель регионального отделения Союза журналистов выступил соорганизатором масштабного медиафорума, принимал участие в церемонии передачи частицы Вечного огня с Могилы Неизвестного солдата Барнаулу, комментировал выступление президента и т. д.

Остальные три депутата сохранили свое положение в пятерке самых медийных с ноября, но поменялись местами. Это Денис Голобородько (-1 строчка), Сергей Писарев (+1) и Иван Нифонтов (-2).

Рейтинг медийности депутатов АКЗС в декабре 2023 года Фото: Толк

Полный рейтинг депутатов АКЗС в декабре 2023 года выглядит так:

Рейтинг медийности депутатов АКЗС в декабре 2023 года Фото: Толк

Еще 16 депутатов (из 68) не попали в декабрьский рейтинг из-за отсутствия упоминаемости (за месяц до этого таких было 27). Это Татьяна Грошева, Игорь Галкин, Александр Демин, Наталья Зимина, Сергей Кожемякин, Владимир Козловский, Алексей Кривенко, Юрий Кропотин, Вероника Смирнова, Павел Митрофанов, Дмитрий Моисеев, Иван Мордовин, Людмила Мухортова, Александр Николайчик, Вячеслав Початов и Александр Траутвейн.

Рейтинг “Толка” составляется на основе количества упоминаний в краевых информационных агентствах, на порталах, сайтах газет и телеканалов: “Толк”, “Амител”, “Атмосфера”, “Аргументы и Факты – Алтай”, “Алтапресс”, “Бийский рабочий”, “Банкфакс”, “Вечерний Барнаул”, “Вести Алтай”, “Катунь 24”, “Комсомольская правда в Барнауле”, “Московский комсомолец на Алтае”, “Алтайская правда”. Подсчет производится вручную на сайтах средств массовой информации. За 100% мы берем общее число упоминаний депутатов в прошедшем месяце. Нулевая упоминаемость означает, что поисковики сайтов (указаны выше) и поисковые системы не отобразили упоминание депутата в выбранный период.



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