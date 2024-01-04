Топ-10 недорогих подарков, которые можно подарить на Рождество

Amic.ru собрал 10 вариантов подарков на Рождество

Рождество/ Фото: amic.ru

Новый год уже прошел, но впереди еще один добрый праздник – Рождество. Оно состоится уже 7 января, и самое время начать к нему готовиться. Однако после Нового года денег на подарки остается мало, и сильно раскошелиться у многих не получается. Поэтому amic.ru собрал список 10 отличных подарков для Рождества, которые можно подарить, не потратив много средств.

1) Ароматические свечи, потому что они создадут уютную атмосферу в доме во время праздников. Свечи доступны в разных ароматах, ассортимент большой, так что можно легко выбрать подарок. При этом свечи можно подарить как взрослому, так и ребенку.

2) Наборы для чая или кофе, потому что чай или кофе поможет согреться во время зимних холодов. Чай и кофе представлены в разных ценовых категориях, поэтому легко подобрать подарок в зависимости от бюджета. Кроме того, чайный или кофейный набор можно назвать универсальным подарком, который подходит как для друзей, так и для коллег.

3) Носки и шарфы, потому что в холодное время года носки и шарфы всегда пригодятся. Выбор большой, так что можно выбрать стильные и красочные варианты. Кроме того, это практичные и бюджетные подарки, которые подходят для всех.

4) Календари – это тоже универсальный подарок. Они помогут получателю организовать свой год и следить за датами праздников. Кроме того, календари доступны в разных дизайнах и размерах.

5) Магниты для холодильника с изображением символов Рождества или местных достопримечательностей также могут быть милым сувениром. Они не займут много места и будут напоминать о празднике каждый раз, когда человек откроет холодильник. Также подарок отлично подходит для путешественников и коллекционеров.

6) Книги – потому что они всегда являются отличным подарком, особенно если вы знаете литературные вкусы получателя. Можно выбрать книгу по жанру, автору или теме, которая покажется вам интересной. Один из плюсов этого подарка в том, что он может приносить удовольствие долгое время.

7) Зимние аксессуары – варежки, шапки и ушанки – помогут защитить от холода в суровую сибирскую зиму. А если все это украшено креативным дизайном или красочными узорами, то аксессуар добавит немного стиля в повседневный облик человека.

8) Сладости и конфеты – подарочные коробки с шоколадом, конфетами и печеньем всегда будут хорошим подарком на Рождество. Обрадовать они могут как взрослых, так и детей. Да и любят конфеты почти все.

9) Антистресс-подарки – например, мячи для сжатия, головоломки или антистрессовые игрушки – помогут расслабиться и снять напряжение. Такие подарки подходят как для взрослых, так и для детей и могут пригодиться в любое время года, особенно в период праздников.

10) Настольные игры и головоломки также хороший и приятный подарок. Сейчас выбор большой, и можно купить как дорогие, так и дешевые “настолки”. В игры сейчас играют как и дети, и взрослые. Это отличный способ разнообразить досуг и привнести что-то новое во встречи с друзьями.

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