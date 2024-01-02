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Топ мест для развлечений: как в Бийске активно провести новогодние каникулы

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Топ мест для развлечений: как в Бийске активно провести новогодние каникулы

Придумать развлечения на зимние каникулы – не проблема, главное знать места, которые можно посетить всей семьей

Новый 2024 год начался, впереди ждут длинные зимние каникулы, которые хочется провести с пользой, не потратив время впустую. Люди все разные: одним нравится сидеть дома, смотреть фильмы, сериалы и принимать гостей за чашкой чая. Другим нужен активный отдых: лыжи, коньки, прогулки, развлекательные мероприятия. Однако, чтобы хорошо и весело провести время, нужно знать места, которые можно посетить всей семьей. 

Зимние забавы и салют: программа новогодних гуляний на Петровском бульваре Фото: Сергей Кулыгин, БР

Для этого мы подготовили подборку “Топ мест Бийска”, куда можно сходить на зимних каникулах.

Катки

  • Спортивный комплекс “Прогресс” – на случай, если на улице сильный мороз, а кататься очень хочется. 
  • Каток на Петровском бульваре – если хочется покататься среди красоты и светящихся огоньков.
  • Каток на стадионе школы №1 – большая площадка под открытым небом, абсолютно бесплатно принимает посетителей.

Средняя стоимость проката коньков по городу – 300 руб./час, со своим коньками – 150 руб./час.

Фигурное катание в Бийске Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Лыжные тропы

  • Спортивный комплекс “Заря” – можно насладиться пейзажами, подышать чистым воздухом и покормить лесных жителей различными лакомствами.
  • Лыжный клуб “Забава” – не менее живописное место в заречной части города, кому далеко ехать в район АБ. Приятным бонусом за отдельную плату станет баня и мангал. 

Средняя стоимость проката лыж по городу – 190 руб./час, со своими лыжами – бесплатно. 

лыжи, зима, солнце, лыжники Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Бассейны

  • Спортивный комплекс “Заря” – есть возможно спокойно поплавать, либо прокатится с ветерком в зоне аквапарка.
  • Спортивная школа “Дельфин” – нет аквапарка.

Средняя стоимость посещения бассейна по городу – 300 руб./час.

Бассейн “Дельфин” Фото: Редакция “БР”

Бублики

  • Развлекательный комплекс “Олимп” – для тех, кто хочет покататься с комфортом на спецтрассе и подняться в гору на подъемнике. 
  • Лес на АБ – подойдет тем, у кого есть свой бублик, но также можно арендовать его в спортивном комплексе. 

Средняя стоимость катания на бубликах по городу – 400 руб./час.

Катание с горок на квартале АБ Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Кинотеатры

  • ТРЦ “Ривьера” – есть не только кинотеатр, рядом находится красивый парк с большой игровой площадкой. 
  • ТРЦ “Воскресенье” –  кинотеатр, боулинг, фудкорты, игровая комната. 

Средняя стоимость посещение кинотеатра – 250 руб. В вечернее время примерно 300 руб. 

Кинотеатр. Кинозал. Кино. Дети. Фото: Сергей Кулыгин

Напоминаем как обезопасить себя и сберечь свое здоровье во время активного отдыха

  1. Обязательно учитывайте погодные условия отправляясь на зимнюю пешую или лыжную прогулку в лес.
  2. При катании на бубликах не стоит его перегружать – садиться вдвоем. Нельзя прикреплять бублики друг к другу – они могут перевернуться. Опасно кататься на бублике, который прикреплен к транспортному средству.
  3. Не стоит ходить по льду реки, тем более кататься на нем. 
  4. Быть внимательным и не терять бдительность.

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Взято отсюда

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