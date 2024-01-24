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Торговым объектам Бийска напомнили об обязанности следить за своими территориями

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Торговым объектам Бийска напомнили об обязанности следить за своими территориями

С прилегающих территорий необходимо убирать и вывозить снег, убирать наледь

В чате главы города бийчане пожаловались на скользкие площадки возле магазинов и торговых центров и обратились с просьбой посыпать эти пространства песком, ведь люди там нередко падают и получают травмы.

На что в чате ответили, что всем торговым сетям и организациям города направлены письма-напоминания о необходимости обращать внимание на состояние подходов к своим магазинам и зданиям. 

Общий контроль за выполнением правил по благоустройству городских территорий осуществляет управление ЖКХ и ДХ города.

Бийчане в свою очередь заметили, что никто эти предписания “не выполняет и даже не собирается”.  

Ранее в администрации поясняли, как именно собственники зданий и сооружений должны следить за своими территориями: их необходимо очищать от снега и наледи (под скребок), а также посыпать песком до 8 утра.

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Взято отсюда

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