Торжественное мероприятие по случаю Дня защитника Отечества прошло в АлтГТУ

В концертном зале сегодня собрались офицеры военного учебного центра, преподаватели, сотрудники, студенты и гости нашего университета – представители краевого отделения​ общественной организации ветеранов​ имени​ Христенко, Благотворительного фонда «Я смогу».

Ректор АлтГТУ Андрей Михайлович Марков поздравил всех собравшихся с праздником и наградил отличившихся сотрудников: «Стало хорошей традицией накануне Дня защитника Отечества собираться здесь, в главном зале нашего университета для того, чтобы выразить свою признательность Героям и отдать дань уважения значимым событиям в истории нашей страны. Наш Барнаул удостоен почетного звания «Город трудовой доблести» за огромный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. И тогда и сейчас наши предприятия создают продукцию, которая позволяет нашей стране быть независимой. Я поздравляю с праздником всех тех, для кого слова Родина, честь и достоинство – значимые в жизни слова. С праздником!».

Почетной грамотой АлтГТУ за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня защитника Отечества награждены: Валынкин Роман Олегович , старший преподаватель отделения физической культуры и спорта, Дёмин Юрий Иванович , заведующий лабораторией цикла военной автомобильной техники военного учебного центра, Еске Денис Александрович , столяр на условиях коллективного подряда рем.участка, Лустинков Сергей Владимирович , мастер производственного обучения цикла военной автомобильной техники военного учебного центра, Соловьев Виталий Андреевич , старший преподаватель кафедры «Информационные технологии».

Благодарности ректора за добросовестный труд, успехи в трудовой деятельности и в связи с празднованием Дня защитника Отечества удостоены: Грачев Иван Романович , техник-лаборант приемной комиссии, Куркин Александр Владимирович , водитель автотранспортного цеха, Никушов Павел Валентинович , заместитель начальника автотранспортного цеха, Пешков Александр Александрович , столяр на условиях коллективного подряда рем.участка, Погорелко Сергей Николаевич , начальник управления мобилизационной работы, Шалыгин Евгений Петрович , заведующий лабораторией кафедры «Инженерные сети, теплотехника и гидравлика», Щигорев Дмитрий Дмитриевич , программист сектора систем научно-образовательной деятельности.

Благодарственными письмами ректора за успехи в учебе и в связи с празднованием Дня защитника Отечества награждены: студент института экономики и управления Белицкий Валентин , студент факультета информационных технологий Егоров Иван , студент факультета специальных технологий Настенко Евгений , студент института экономики и управления Новиков Константин , студент факультета информационных технологий Сиваков Андрей , студент факультета информационных технологий Солдатов Роман , студент факультета специальных технологий Суворов Лев .

Также Андрей Михайлович вручил кубок декану факультета специальных технологий Кустову Сергею Леонидовичу за победу команды преподавателей и сотрудников факультета в военно-патриотическом конкурсе, прошедшем в университете накануне.

Благодарность ректора за взаимодействие и сотрудничество, и патриотическое воспитание студенческой молодежи вручено организатору волонтерского центра «Добрая воля 22» Николаю Панову .

Николай Панов в свою очередь поблагодарил университет за сотрудничество и постоянную помощь волонтерской организации и вручил Благодарственные письма ректору А.М. Маркову , начальнику военного учебного центра А.С. Воронину и руководителю центра культурно-массовой работы М.И. Герцовичу .

Военный комиссар Железнодорожного, Октябрьского и Центрального районов Барнаула, полковник в отставке Вопиловский Александр Иванович вместе с ректором Андреем Михайловичем вручили лучшим студентам, пришедшим на торжественное мероприятие, лейтенантские погоны. Приказом Министра обороны Российской Федерации студенты: Валуйский Олег , Ермак Максим , Иванников Кирилл , Ивченко Александр , Осипов Максим и Щигорев Дмитрий зачислены в запас с присвоением воинского звания «лейтенант».

Начальник военного учебного центра Андрей Воронин поздравил с Днем защитника Отечества: «Это праздник олицетворяет мужество, героизм, отвагу. Он посвящен в первую очередь тем, кто стоял и стоит на страже нашего Отечества, защищает интересы нашего государства. Это праздник тех, кто работал и работает в тылу и тех, кто находится в рядах ВС и тех, кто готов в любой момент встать на защиту нашей Родины. Поздравляю и желаю здоровья, успехов в работе и учебе, твердости духа!».

Сертификат за успехи, достигнутые на занятиях по военной подготовке и военную дисциплину, вручен Демиду Полукарову , взвод 1ПС- 20, студенту института архитектуры и дизайна АлтГТУ.

Демид поблагодарил руководство вуза и преподавателей военного учебного центра за высокую оценку его учебы: «В год 80-летия военного учебного центра эту награду получать особенно почетно. Все мои достижения мотивированы такими героями, как Михаил Безгинов . Михаил – пример мужества, героизма, любви к Родине и верности воинскому долгу. Отдельную благодарность говорю его матери – Валентине Кузьминичне за воспитание героя, на которого хочется ровняться. Даю слово упорно достигать высоких результатов в учебе и постижении военного дела. Служу России!».

Концертную программу продолжил Урок мужества, посвященный 80-летию полного снятия блокады Ленинграда. Почетным гостем Урока стал член краевого отделения общественной организации ветеранов​ имени​ Христенко Чижов Анатолий Владимирович .

Взято отсюда.

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