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Торжественное мероприятие, посвященное 145-летию со дня образования уголовно-исполнительной системы России, прошло в Барнауле

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Торжественное мероприятие, посвященное 145-летию со дня образования уголовно-исполнительной системы России, прошло в Барнауле

Сотрудников и ветеранов уголовно-исполнительной системы наградили в концертном зале «Сибирь».

Источник фото: Катунь 24

В мероприятии приняли участие более 400 человек. Среди них – сотрудники и ветераны уголовно-исполнительной системы, руководители краевых министерств и ведомств, представители общественных организаций и религиозных конфессий. Кроме того, в событии приняли участие председатель Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

«Та главная задача, для которой работает вся система, федеральная служба, все ее подразделения заключается в обеспечении безопасности жителей края, страны, всего общества. Это, действительно, так. Но еще та мощнейшая функция и задача, которая связана с воспитательной работой, связана с тем, чтобы вернуть людей, совершивших преступление, понесших наказание, отбывающих наказание, вернуть в жизнь общества, постараться изменить их отношение к жизни, взгляды, возможно, установки жизненные. Сегодня приличный ряд осужденных получили такое право: искупить свою вину перед обществом, выполнив свой гражданский, воинский долг по защите страны. И в этом я вижу ваш серьезный вклад в этом деле — воспитании, перевоспитании людей, которые оказались в конфликте с законом», — отметил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Также личный состав и ветеранов уголовно-исполнительной системы с профессиональным праздником поздравил начальник УФСИН России по Алтайскому краю, полковник внутренней службы Сергей Герасимов.

«Я уверен: все поставленные задачи будут выполнены, все вопросы решены. Тем более, с таким коллективом как в Алтайском крае, где работают, как я уже сказал, одни профессионалы. Даже сомнений никаких нет. Поэтому разрешите мне еще раз всех поздравить всех с наступившим праздником. Пожелать всем здесь сидящим, а также тем, кто сегодня несет службу на постах: в первую очередь, здоровья. Семейного благополучия, крепости духа, карьерного роста, мирного неба и всех благ», — поделился начальник УФСИН России по Алтайскому краю, полковник внутренней службы Сергей Герасимов.

За многолетнюю безупречную службу, усердие и профессионализм сотрудникам и ветеранам УИС вручили ведомственные награды, почетные грамоты и благодарственные письма регионального правительства и Алтайского краевого Законодательного собрания.

Взято отсюда.

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