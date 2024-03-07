Сегодня, 7 марта, в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи прошло торжественное собрание, посвященное Международному женскому дню. На сцене с поздравительным словом выступил главный врач Андрей Макин . Он выразил слова благодарности и восхищения к нашим невероятным женщинам – врачам, медсестрам, администраторам, и всем, кто трудится на благо здоровья пациентов.

Также женскую половину коллектива поздравили заместитель главного врача больницы Татьяна Толстихина , заведующий отделением анестезиологии и реанимации Алексей Иванов , главная сестра Ирина Воронина .

Праздничным моментом стали вручения почетных грамот разного уровня за выдающиеся достижения в профессиональной сфере. Наши герои заслуживают не только признания, но и восхищения. Поздравляем!

Почетную грамоту Министерства здравоохранения Алтайского края получили:

Головкина Наталья Владимировна, врач – акушер-гинеколог гинекологического отделения

Дорохина Светлана Алексеевна, врач-хирург хирургического отделения №2

Животнюк Елена Викторовна, медицинская сестра отделения скорой медицинской помощи

Широкова Любовь Ивановна, операционная медицинская сестра операционного блока

Загайнова Анастасия Владимировна, медицинский технолог отделения анестезиологии-реанимации

Щелокова Алёна Викторовна, санитарка отделения анестезиологии-реанимации

Почетную грамоту больницы получили:

Захватаева Светлана Сергеевна, фельдшер лаборант клинико-диагностический лаборатории

Забровская Наталья Геннадьевна, повар пищеблока

Буянкина Ксения Александровна, медицинская сестра палатная (постовая) отделения травмы кисти

Максимова Анастасия Валерьевна, медицинская сестра перевязочная травматологического пункта

Курцева Елена Георгиевна, санитарка эндоскопического отделения

Марченко Наталья Ивановна, буфетчица травматологического отделения №1

Култышева Любовь Михайловна, медицинская сестра-анестезист отделения анестезиологии-реанимации

Власова Ирина Александровна, медицинская сестра отделения скорой медицинской помощи

Одрова Мария Васильевна, ведущий юрисконсульт юридического отдела

Барбашинская Ирина Геннадьевна, врач-рентгенолог рентгеновского отделения

Роот Татьяна Ивановна, санитарка хирургического отделения №1

Вихарева Елена Ивановна, санитарка кардиологического отделения

Бутучел Анастасия Эдуардовна, медицинская сестра палатная (постовая) нейрохирургического отделения

Алексеева Мария Вячеславовна, врач-офтальмолог травматологического отделения №2

Рукина Наталья Николаевна, санитарка операционного блока

Меньшикова Марина Сергеевна, врач-ультразвуковой диагностики отделения ультразвуковой и функциональной диагностики

Ганюшкина Ирина Александровна, медицинская сестра диетическая

На мероприятии прозвучали музыкальные номера, представленные талантливыми певцами – врачами нашей больницы Сергеем Булыгиным, Надеждой Дмуха и приглашенным гостем Андреем Булгаковым , солистом Алтайского государственного музыкального театра. Их голоса отозвались в зале восторженными аплодисментами, создавая невероятную праздничную атмосферу.

Еще из приятного: от администрации больницы прекрасной половине были вручены тюльпаны. Добрая, весенняя традиция!

Также в холле была размещена выставка поделок, сделанных руками наших сотрудников. В последующем рукоделия будут переданы на ярмарки в волонтёрские организации.

Спасибо всем нашим прекрасным женщинам за вклад в общее дело, терпение и заботу! Вы — нежность, сила, милосердие и совесть нашей больницы! Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, финансового благополучия и профессиональных успехов!

Взято отсюда.

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