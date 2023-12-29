Товарищ Ким спасает Россию. Рабочие из КНДР вытеснят мигрантов

|

28 декабря 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. То, на чём так долго настаивали государственники, постепенно начинает претворятся в жизнь. Российские регионы стали рассматривать потенциальную возможность привлечения рабочей силы из Северной Кореи, а не делать ставку на низкоквалифицированный труд мигрантов из Средней Азии.

Министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков на пресс-конференции заявил журналистам, что субъект намерен привлечь 2 тысячи специалистов из КНДР для устранения возникшего дефицита на рынке труда. Сам дефицит оценивается чиновником в 4,5 – 5 тысяч человек. Причём, основным потребителем выступит строительная отрасль. А ведь именно застройщики являются главными лоббистами завоза мигрантов из Средней Азии и Закавказья. Предложить им в качестве замены корейцев – весьма неплохая идея.

Давайте признаем очевидное: завоз в Россию миллионов гастарбайтеров привёл к острым проблемам. Сначала об этом говорили представители консервативного крыла нашего политикума – за это их клеймили “ксенофобами”. Затем на проблему обратили внимание силовые структуры. Адепты замещающей миграции списывали всё на специфику работы правоохранителей – везде, дескать, видят угрозу. И вот на Всемирном русском народном соборе наконец-то громогласно выступил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В российской элите – в государственных органах, в интеллигенции (в хорошем смысле этого слова), среди силовиков – сформировалось устойчивое мнение: с неконтролируемой и массовой миграцией пора заканчивать.

Считать, что это всё возникло с бухты-барахты глупо. Катастрофическое положение в миграционной сфере очевидно любому, у кого есть глаза и уши и кто желает России процветания, а не думает о сверхприбылях (а там хоть трава не расти). Этнокультурные различия коренного населения нашей страны и приезжих бросается в глаза. Это уже не те советские узбеки и таджики, знакомые старшему поколению по совместной службе в рядах Вооружённых Сил СССР (хотя и тогда отличия были существенными). Формирование этнических ОПГ, нелегальные молельные дома, публичные намазы в российских городах, зашкаливающая преступность, геттоизация окраин – всё это последствия привлечения “незаменимых иностранных специалистов”.

“А что, северные корейцы лучше?”, – спросит читатель. Безусловно, лучше. Во-первых, корейцы – народ с феноменальной историей успеха. Южане сумели из страны с африканским уровнем жизни достичь уровня жизни передовых государств Европы. Да, с помощью США, но технологическими разработками занимались ведь местными, а северяне – стать реальной военной угрозой для Запада и вступить в ядерный клуб. Всё это произошло благодаря корейской трудовой этике, формировавшейся веками. Корейцы – пахари.

Во-вторых, мигранты из КНДР находятся под строгим надзором партийных органов. Они приезжают в Россию на конкретные работы, на конкретный срок и не пытаются остаться здесь жить проживают в специально отведённых трудовых поселениях. А значит, корейцы не формируют ОПГ, не коррумпируют прокуратуру, полицию, надзорные ведомства и т. д.

В-третьих, северные корейцы безразличны к вопросам радикализма. Корейский экстремизм и терроризм в России исключён. Говорить о вербовке граждан КНДР сотрудниками спецслужб наших стран-противников не приходится. Пхеньян способен обеспечить нас трудовыми ресурсами, которые мы не будем даже замечать в повседневной жизни. Толпящиеся у метро “кайфарики”, совершающие намаз в разгар рабочего дня водители автобусов, громко слушающие музыку и громко разговаривающие в общественном транспорте “специалисты” – это не про граждан Северной Кореи.

В-четвёртых, ставка на трудовую миграцию из КНДР является серьёзным подспорьем для нашего подлинного, а не формального, союзника.

Как отреагировал на события 24 февраля 2022 года Узбекистан? Чем нам помог Таджикистан? Можно ли в качестве “поддержки” рассматривать совместные с американцами военные учения, которые не прекращаются до сих пор? Северная Корея, помимо постоянного голосования за позицию Москвы в ООН, поставляет нам боеприпасы и военное снаряжение. Невзирая на свою закрытость от внешнего мира, Пхеньян распространяет на Россию режим полного благоприятствования. Даже к Китаю у них такого отношения нет. Они смотрят на Поднебесную с опаской, поскольку это их бывшая метрополия. Русских северные корейцы воспринимают как третейского судью или стороннего наблюдателя, причём довольно дружественного.

Фото: из открытых источников

Больше новостей: Все новости за сегодня

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК

Горняк22