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Товары без маркировки предложили не уничтожать, а отдавать и перерабатывать

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Огромный объем контрафактной продукции в России связан с низким доходом большей части населения

Товары без маркировки предложили не уничтожать, а отдавать и перерабатывать

Контрафакт / Фото: скриншот с сайта маркетплейса

В Госдуму внесут законопроект, предлагающий немаркированные товары перерабатывать и использовать для государственных и муниципальных нужд, рассказал в своем Telegram-канале депутат ГД Ярослав Нилов.

Напомним, на данный момент товары без маркировки считаются контрафактом, даже если они надлежащего качества, и подлежат уничтожению.

“При этом на фоне общего падения уровня жизни граждан в условиях санкционного давления товары без маркировки пользуются “вынужденным спросом” в силу его более доступной стоимости”, – подчеркнул Нилов.

Авторы инициативы предложили законодательно запретить уничтожение немаркированной продукции и разработать порядок ее переработки и использования для государственных и муниципальных нужд.

В частности, непищевую продукцию – детскую одежду, текстиль и другие товары легкой промышленности – предлагается передавать пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям, малоимущим.

“Целесообразнее провести соответствующую экспертизу безопасности такой продукции с последующей ее передачей нуждающимся”, – указал Нилов.

Парламентарий также отметил, что, например, в 2021 году, объем торговли контрафактной продукцией в России составил 6 трлн рублей, из которых 60% – непищевая продукция. Такой объем, подчеркнул он, связан с низким доходом большей части населения.

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