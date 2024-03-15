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Пластиковые окна в Горняке

Традиционно заканчиваем рабочую неделю историей выступлений нашей команды

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Традиционно заканчиваем рабочую неделю историей выступлений нашей команды

Автор: Пресс служба

В том году в зоне «Восток» участвовали лишь 14 команд. Из-за финансовых проблем покинула второй дивизион ленинск-кузнецкая «Заря», а буквально накануне сезона в Новосибирске приняли решение об объединении «Чкаловца» и «Новосибирска-Олимпика». Новый амбициозный клуб возглавил Андрей Полищук, который назначил главным тренером «Чкаловца-Олимпика» известного московского спартаковца Юрия Гаврилова.

Продолжение обязательно нужно читать в статье Валерия Николаевича!

Взято отсюда.

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