Традиционный детский городской турнир «Друзья детства» по дзюдо. 15-ый традиционный краевой турнир «Алтайский витязь» по дзюдо.

23 февраля в «КСШОР» состоялся традиционный детский городской турнир «Друзья детства» по дзюдо среди мальчиков 2014-го, 2015-го, 2016-го гг.р. В соревновании в честь «Дня защитников Отечества» приняли участие 180 дзюдоистов из города Барнаула и села Санниково, разбитые на 8 весовых категорий по каждому возрасту.

24 февраля в «КСШОР» состоялся 15-ый традиционный краевой турнир «Алтайский витязь» по дзюдо среди юношей 2012-2013 гг.р. В соревновании приняли участие 120 спортсменов. Для ребят из Алтайского края турнир получился репетицией перед первенством Алтайского края, которое состоится 15 марта в «АУОР» г. Барнаула.

Результаты соревнований:

2012-2013 гг.р.: 1 место – Плотников Даниил, 2 место – Дудин Пётр, 3 место – Фролов Иван, Пономарёв Матвей, Деханов Даниил, Маленков Макар, Лариков Артём, Фишер Никита, Трубин Кирилл.

2014 г.р.: 1 место – Бондаренко Кирилл, Царёв Иван, Беляев Кирилл, 2 место – Коблов Матвей, Бондаренко Владислав, 3 место – Милюков Тихон, Медведев Михаил, Сидоров Макар.

2015 г.р.: 1 место – Оленник Егор, Кальней Роман, Баканов Артём, 2 место – Бакушкин Кирилл, Фролов Артём, Шеляков Егор, Синеокий Макар, Митченко Егор, Бакиров Эмин, 3 место – Моргунов Алексей, Аввакумов Степан, Нохрин Захар, Ярослав Иван, Веселовских Кирилл, Ильин Сергей.

2016 г.р.: 1 место – Медведков Тимофей, Деханов Максим, Василиженко Дмитрий, Никотин Семён, 2 место – Фролов Владимир, Ярцев Михаил, Балакин Прохор, 3 место – Бубенщиков Тимофей, Иванченко Тимофей, Филиппов Владислав, Чухловин Ярослав, Рыжков Андрей, Аникаев Михаил, Черничко Михаил.

Желаем дальнейших достижений в спорте!

Взято отсюда.

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