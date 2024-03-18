Трагедия в Татарстане. Многодетный отец кричал, глядя на горящий дом. “Там мои дети!”

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18 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. 15 марта в Елабуге, Татарстан, произошел ужасный пожар, унёсший жизнь двух детей. Отец семейства, несмотря на все усилия, не смог спасти их. Пишет “Царьград”.

Все началось ночью, в одном из частных домов вспыхнул пожар. Отец с силой отчаяния пытался вызволить своих детей из огня, но в итоге удалось спасти только одного. Двое других погибли, а сам мужчина получил ожоги на 93% тела и впал в коматозное состояние.

Мать семейства в то время находилась в Нижнем Новгороде со своим младшим сыном. Внезапно ей поступил ужасный звонок с сообщением о гибели двух ее детей и о том, что ее муж и еще один ребенок находятся в больнице. Не представляю, какое испытание пережила эта женщина в тот момент. Собравшись с силами, она срочно вернулась домой.

В интервью для kp.ru женщина рассказала, что пожар произошел из-за взрыва газового котла. Взрывная волна повредила все близлежащие объекты, включая два личных автомобиля, которые полностью сгорели. Одна из очевидиц этого ужасного события, проезжавшая мимо места пожара, рассказала свою историю:

“Я впервые стала свидетелем такого страшного происшествия. Мужчина кричал и беспрестанно пытался ворваться в пламя. А вокруг был забор. Мы сказали ему, чтобы он выбрался оттуда. Дом был весь в огне, что-то постоянно взрывалось. Он выбежал за забор, а потом вернулся снова. Этот отец – настоящий герой. Он не чувствовал боль, он неустанно лез в горящий дом, крича: “Мои дети! Там мои дети!””.

В результате этого страшного пожара семья осталась без жилья. Их двухэтажный дом и все имущество превратились в пепел. Власти Елабуги решили назначить им трехкомнатную квартиру и денежную компенсацию в знак поддержки и помощи в этом трудном периоде.

Эта трагедия напоминает о том, как хрупка и ценна жизнь каждого ребенка. Мы должны быть более внимательными и заботливыми друг к другу, чтобы предотвратить подобные ужасы. Отдельный вдохновляющий пример отца, который чуждается собственной безопасности, ради спасения своих детей, должен послужить нам напоминанием о истинных ценностях в этом мире.

ФОТО: © KOMSOMOLSKAYA PRAVDA/GLOBALLOOKPRESS

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Автор: glavred

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