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Тракторист с горящими тюками сена заехал в озеро в Алтайском крае

редактор01 mins

Благодаря действиям водителя более крупного пожара удалось избежать

Трактор с загоревшимся сеном заехал в озеро неподалеку от Рубцовска. Как сообщает паблик “Инцидент Рубцовск”, опасная ситуация возникла возле села Егорьевка, возле озера Горькое.

По словам очевидца, сено загорелось в прицепе трактора. Водитель быстро сориентировался и заехал в озеро, чтобы не допустить распространения пожара, – от пылающих тюков стал быстро разгораться сухостой.

После на место прибыли пожарные, которые занялись ликвидацией возгорания. 

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