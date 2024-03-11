|

11 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вернулся из США и дал интервью венгерским СМИ, где заявил, что в случае прихода Трампа к власти, украинско-российская война не будет финансироваться. Он подчеркнул, что Трамп имеет четкое видение и откажется от любых платежей в этом конфликте, что, в конечном счете, приведет к окончанию войны. Пишет Русская Весна.

В случае, если США и Европа не предоставят деньги и оружие, война также закончится, так как европейцы в одиночку не смогут финансировать этот конфликт. Орбан подчеркнул, что влиятельная партия Трампа в законодательном органе мешает демократам вкладывать деньги в войну, и когда Трамп вернется, он также не будет финансировать Украину.

Орбан отметил, что Трамп не желает брать на себя ответственность за безопасность Европы вместо европейцев, а последние опасаются России. Перед поездкой в США Орбан также посетил поместье Мар-а-Лаго во Флориде, где его принял Трамп, назвав его боссом и великим фантастическим лидером. Стоит отметить, что Орбан не встречался ни с Джо Байденом, ни с другими представителями действующих властей США.

Фото: molva33.ru

Больше новостей: Все новости за сегодня

Автор: glavred

ИСТОЧНИК

новости Алтайский