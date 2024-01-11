Трамп считает Путина и Си Цзиньпина очень умными людьми

Отметив ум лидеров России и Китая, Трамп добавил, что они также коварны

Бывший президент США Дональд Трамп назвал российского и китайского лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина очень умными людьми, пишет ТАСС со ссылкой на слова экс-главы США в ходе выступления перед сторонниками в Айове. Трансляцию вел телеканал Fox News.

“[Президент США Джо] Байден не может связать два предложения, и он представляет нас с ядерным оружием, <…>, Путин и Си [Цзиньпин] и все эти очень умные люди. СМИ ненавидят, когда я говорю, что они умные, но позвольте мне сказать вам, что они очень умные и очень коварные”, – заявил Дональд Трамп.

Ранее бывший президент США отмечал, что у него были хорошие отношения с Путиным. При этом Трамп неоднократно утверждал, что конфликта на Украине можно было избежать, если бы пост главы администрации США занимал он.

На данный момент Трамп – наиболее вероятный кандидат от Республиканской партии на президентских выборах 2024 года. Он считает, что выдвижение обвинений в его адрес – это ничто иное, как попытка вмешательства в выборы со стороны администрации Байдена. Бывший глава государства заявил, что считает действующего главу администрации “самым коррумпированным и некомпетентным в истории” президентом США.

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Взято отсюда