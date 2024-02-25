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Трамп согласился с Путиным, отдавшим предпочтение Байдену как президенту США

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Он отметил, что не удивился такому мнению российского лидера

Трамп согласился с Путиным, отдавшим предпочтение Байдену как президенту США

Флаг Соединенных Штатов Америки / Фото: unsplash.com

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в ходе выступления на Конференции консервативного политического действия согласился со словами президента РФ Владимира Путина о том, что Джо Байден выгоднее России на посту главы Белого дома. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик заявил, что его не удивили слова российского лидера, который объяснил мнение предсказуемостью Байдена.

“На днях он объявил, что предпочел бы видеть Байдена президентом, и я с ним согласен”, – сказал он.Бывший президент отметил, что сейчас США стали насмешкой для всего мира.

Горняк22

Источник

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