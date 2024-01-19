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Трамвай из партии белорусских вагонов впервые проехал по улицам Барнаула

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Новый трамвай из десятки белорусских вагонов впервые проехал по Барнаулу. Его маршрут пролег по улицам Малахова, Власихинской и Попова

Трамвай из партии новых вагонов, произведенных в Белоруссии для краевой столицы, сделал первый вояж по улицам города. Он выехал из депо №3, доехал до остановки “Пивоваренный завод”, где развернулся и отправился в обратный путь. С этой поездки началась обкатка нового подвижного состава. Пока без пассажиров. О том, почему трамваи пока будут курсировать без людей и когда в них начнут пускать горожан, читайте в нашем материале.

Взято отсюда

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