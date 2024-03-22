Трамваи в Барнауле изменили схемы движения из-за неполадок на путях

Аварию устраняют сотрудники “Горэлектротранса”
Трамвай в Барнауле / Фото: amic.ru
В Барнауле временно изменили схемы движения трамваев из-за технических неполадок на путях на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Анатолия. Об этом сообщили в телеграм-канале мэрии.
Принятая мера затронула два маршрута — № 4 и 5:
- маршрут № 4: пл. Свободы — Красноармейский — Строителей — Ленина — Кулагина — к/станция “Восточный”. Обратно тем же маршрутом;
- маршрут № 5: К/станция “Молочный комбинат” — Космонавтов — Малахова — Антона Петрова — Советской Армии — Челюскинцев — Анатолия — ст. “Д-1”.
Работы по устранению аварии проводят сотрудники “Горэлектротранса”. О сроках завершения работ не уточняется.
новости Локтевский
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