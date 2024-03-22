реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Трамваи в Барнауле изменили схемы движения из-за неполадок на путях

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Аварию устраняют сотрудники “Горэлектротранса”

Трамваи в Барнауле изменили схемы движения из-за неполадок на путях

Трамвай в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле временно изменили схемы движения трамваев из-за технических неполадок на путях на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Анатолия. Об этом сообщили в телеграм-канале мэрии.

Принятая мера затронула два маршрута — № 4 и 5: 

  • маршрут № 4: пл. Свободы — Красноармейский — Строителей — Ленина — Кулагина — к/станция “Восточный”. Обратно тем же маршрутом;
  • маршрут № 5: К/станция “Молочный комбинат” — Космонавтов — Малахова — Антона Петрова — Советской Армии — Челюскинцев — Анатолия — ст. “Д-1”.

Работы по устранению аварии проводят сотрудники “Горэлектротранса”. О сроках завершения работ не уточняется.

новости Локтевский

Источник

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Проявите смелость. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 21 марта

Проявите смелость. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на…

Сегодня излишняя скромность не поможет вам добиться успеха Красота далекого…

«Ава наконец-то с Лехой»: Погибла старая овчарка из Петербурга,…

Пропавшую овчарку Аву, которая как Хатико ждала хозяина с СВО,…

Вопрос дня: А вы бы чьи песни включили в…

В Министерстве просвещения рассматривают возможность изучения песен SHAMAN, «Любэ» и…

Вперед! На экспорт!

Как российские компании, несмотря на санкции, осваивают международные рынкиАлексей КУЗНЕЦОВ…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp