Трамвай не смог подняться на горку в Барнауле

Людей высадили из салона

Кадр из видео, снятого очевидцами / “В курсе 22”

В Барнауле трамвай не смог подняться в горку. Об этом рассказали очевидцы в сообществе “В курсе 22”.

По словам очевидцев, вагон не осилил подъем на улице Аванесова и покатился назад.

Пассажиры рассказали, что их высадили, но при этом не вернули деньги за проезд.

Ранее сообщалось, что депутат Барнаульской думы Вячеслав Перерядов предложил ввести в Барнауле гибкий тариф на проезд в общественном транспорте.

По его мнению, это поможет решить проблему несоответствия графикам.

новости Локтевский



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