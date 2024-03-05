Трамвай не смог подняться на горку в Барнауле

Людей высадили из салона
Кадр из видео, снятого очевидцами / “В курсе 22”
В Барнауле трамвай не смог подняться в горку. Об этом рассказали очевидцы в сообществе “В курсе 22”.
По словам очевидцев, вагон не осилил подъем на улице Аванесова и покатился назад.
Пассажиры рассказали, что их высадили, но при этом не вернули деньги за проезд.
Ранее сообщалось, что депутат Барнаульской думы Вячеслав Перерядов предложил ввести в Барнауле гибкий тариф на проезд в общественном транспорте.
По его мнению, это поможет решить проблему несоответствия графикам.
новости Локтевский
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