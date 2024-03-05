реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Трамвай не смог подняться на горку в Барнауле

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Людей высадили из салона

Трамвай не смог подняться на горку в Барнауле

Кадр из видео, снятого очевидцами / “В курсе 22”

В Барнауле трамвай не смог подняться в горку. Об этом рассказали очевидцы в сообществе “В курсе 22”.

По словам очевидцев, вагон не осилил подъем на улице Аванесова и покатился назад.

Пассажиры рассказали, что их высадили, но при этом не вернули деньги за проезд.

Ранее сообщалось, что депутат Барнаульской думы Вячеслав Перерядов предложил ввести в Барнауле гибкий тариф на проезд в общественном транспорте.

По его мнению, это поможет решить проблему несоответствия графикам.

новости Локтевский

Источник

горняк22 телеграм
“Подозревают всю деревню”. Что кроется за гибелью псковской школьницы

“Подозревают всю деревню”. Что кроется за гибелью псковской школьницы

Сотни волонтеров, десятки водолазов и кинологов — в Псковской области…

Узнать больше
Часть пострадавших при ЧП на Шагонарской ГЭС эвакуируют в Кызыл

Часть пострадавших при ЧП на Шагонарской ГЭС эвакуируют в Кызыл

Автомобиль скорой помощи. Архивное фото Пятнадцать пострадавших в результате ЧП…

Узнать больше
В Воронеже локализовали пожар в частном пансионате

В Воронеже локализовали пожар в частном пансионате

Сотрудник МЧС России. Архивное фото Пожар в частном пансионате для…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp