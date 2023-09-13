Трамвай отрезал парню пятку и пальцы в Бийске
Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу
Фото: vk.com/ssmpbsk
Молодой человек в Бийске попал под трамвай. Об этом рассказали на станции скорой медицинской помощи.
Инцидент произошел 12 сентября в районе Лесозавода. 28-летний парень получил разные травмы. В частности, ему ампутировало пяточную кость и пальцы ноги. В тяжелом состоянии его доставили в больницу.
Врачи напомнили, что нужно быть внимательным при переходе трамвайных путей.
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