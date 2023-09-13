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Трамвай отрезал парню пятку и пальцы в Бийске

ГОРНЯК2201 mins

Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу

Фото: vk.com/ssmpbsk

Молодой человек в Бийске попал под трамвай. Об этом рассказали на станции скорой медицинской помощи. 

Инцидент произошел 12 сентября в районе Лесозавода. 28-летний парень получил разные травмы. В частности, ему ампутировало пяточную кость и пальцы ноги. В тяжелом состоянии его доставили в больницу.

Врачи напомнили, что нужно быть внимательным при переходе трамвайных путей.

Ранее сообщалось о том, что в Барнауле мотоциклист насмерть разбился, протаранив внедорожник.

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