Трамвай сошел с путей и вылетел на проезжую часть в Барнауле

О пострадавших в инциденте не сообщается

Сход трамвая с путей на улице Попова / Фото: “Инцидент Барнаул”

Трамвай сошел с рельсов на улице Попова в Барнауле. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе “Инцидент Барнаул” – вагон заблокировал крайнюю левую полосу дороги.

Согласно кадрам очевидцев, сам трамвай серьезно пострадал — у него лопнуло стекло и сильно деформировался пол. Причина происшествия пока неизвестна. О наличии в аварии других участников или пострадавших не сообщается.

Ранее в барнаульском “Горэлектротрансе” ответили на претензии горожан, которые пожаловались, что слишком долго ждут транспорт. В МУП сообщили, что не могут выполнять плановое задание по выпуску трамваев на линию из-за нехватки специалистов, большого износа подвижного состава и экстремальных погодных условий в последнее время.

новости Локтевский



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