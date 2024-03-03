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Трамвай сошел с путей на малаховском кольце в Барнауле

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Вагон заблокировал пути в обе стороны

Трамвай сошел с путей на малаховском кольце в Барнауле

Трамвай, сошедший с рельсов на улице Малахова / Фото: “Инцидент Барнаул”

Трамвай маршрута № 7 сошел с рельсов на малаховском кольце в Барнауле. Кадры опубликовали в сообществе “Инцидент Барнаул”.

Вагон развернуло – он заблокировал пути в обе стороны. О пострадавших не сообщается.

Напомним, что схожий случай произошел 28 февраля на улице Попова. Вагон серьезно пострадал: у него сильно деформировался пол, погнулся корпус. О наличии в аварии других участников или пострадавших не сообщается.

горняк

Источник

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