Трамвай сошел с путей на малаховском кольце в Барнауле

Вагон заблокировал пути в обе стороны
Трамвай, сошедший с рельсов на улице Малахова / Фото: “Инцидент Барнаул”
Трамвай маршрута № 7 сошел с рельсов на малаховском кольце в Барнауле. Кадры опубликовали в сообществе “Инцидент Барнаул”.
Вагон развернуло – он заблокировал пути в обе стороны. О пострадавших не сообщается.
Напомним, что схожий случай произошел 28 февраля на улице Попова. Вагон серьезно пострадал: у него сильно деформировался пол, погнулся корпус. О наличии в аварии других участников или пострадавших не сообщается.
горняк
Источник