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Транспортная прокуратура проверит состояние железнодорожных переездов на Алтае

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Транспортная прокуратура проверит состояние железнодорожных переездов на Алтае

Фото: "Толк"

Надзорным ведомством уже выявлены факты ненадлежащей работы и технического состояния железнодорожных переездов в пригородных поселках Барнаула

В период новогодних каникул транспортной прокуратурой выявлены факты ненадлежащей работы и технического состояния железнодорожных переездов в поселках Ягодное и Борзовая Заимка в Барнауле, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Также в сообщении указывается, что Барнаульская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия на предмет соблюдения требований безопасности при эксплуатации железнодорожных переездов, по результатам которых будет дана оценка деятельности ответственных должностных лиц.

Взято отсюда.

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