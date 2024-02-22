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Транспортные полицейские Алтайского края за год пресекли незаконный вывоз за рубеж более 14 тыс. кубометров лесоматериалов

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Транспортные полицейские Алтайского края за год пресекли незаконный вывоз за рубеж более 14 тыс. кубометров лесоматериалов

Совместно с коллегами, специалистами таможенной и пограничной служб они выявили более 200 административных правонарушений.

Все они – в сфере оборота древесины. Кроме того, возбудили 25 уголовных дел. К примеру, 42-летний житель края закупал пиломатериалы у недобросовестных лесозаготовителей, а в таможню предоставлял поддельные документы. Таким образом, за время своей деятельности он незаконно вывез в страны Средней Азии свыше 1600 кубометров пиломатериалов. В пересчёте на деньги это более 21 млн руб.

Леонид Хиль

Взято отсюда.

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