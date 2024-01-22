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Трассу на три часа перекроют из-за военных в Алтайском крае

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Маршрут и время сопровождения военных колонн могут быть изменены

Трассу на три часа перекроют из-за военных в Алтайском крае

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае 22 января на три часа перекроют часть Чуйского тракта из-за военных колонн. Об этом рассказали в региональной ГИБДД.

“С 19 часов 30 минут до 21 часа 30 минут будет ограничено движение для всех видов транспорта по маршруту Контошино – а/д Р-256 “Чуйский тракт” – Полковниково”, – сказано в сообщении.

Водителей просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

Отмечается, что время и маршрут сопровождения колонн могут быть изменены.

Горняк22

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