Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Трассу в Алтайском крае перекрыли из-за непогоды

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Выставлены посты ГИБДД, работают оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов

Трассу в Алтайском крае перекрыли из-за непогоды

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае из-за непогоды перекрыли участок трассы. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Ограничение движения действует на трассе А-322 на участке с 130-го по 288-й километр от г. Алейска до г. Рубцовска.

“Причиной стали сложные метеорологические условия: осадки в виде мокрого снега, дождя, переходящего в снег, отложение мокрого снега, гололедные явления, метели. Усиление ветра до 18-23 м/с, порывы 25-30 м/с. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что на дороге выставили посты ГИБДД, к работе приступили оперативные группы пожарных и спасателей.

Телефоны диспетчерских служб: 

– дежурный ФКУ Упрдор “Алтай”: +7 (3852) 63-14-59;

– дежурный УГИБДД: +7 (3852) 39-35-86;

– единый номер вызова службы спасения: 112.

горняк

Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Здоровье

Врач рассказал о последствиях несоблюдения гигиены после туалета

15.01.2024

 Здоровье

Где барнаульцы смогут бесплатно проверить свое здоровье

15.01.2024

 Здоровье

В Барнауле на площади Сахарова демонтируют снежный городок и елку

15.01.2024

 Новости Алтай

Какие трассы в Алтайском крае снова перекрыли: полный список

15.01.2024

 Новости Алтай

Поклонники Бузовой заполонили «Галактику». На фан-встрече певицы в Барнауле образовалась давка

15.01.2024

 Новости Алтай

В Барнауле разбили «нос» белорусскому трамваю: в «Горэлектротрансе» заявили, что повреждения несерьезные

15.01.2024

 Новости Алтай

«Все в дыму». На трассе Барнаул — Бийск массовое ДТП: есть пострадавшие

15.01.2024

 Новости Алтай

Из Белгорода после обстрелов вывезли две тысячи детей: новости СВО за 14 января

15.01.2024

 Новости Алтай

В Wildberries рассказали, как будут выплачивать компенсацию продавцам товаров

15.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix