Трассу в Алтайском крае перекрыли из-за непогоды

Выставлены посты ГИБДД, работают оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае из-за непогоды перекрыли участок трассы. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Ограничение движения действует на трассе А-322 на участке с 130-го по 288-й километр от г. Алейска до г. Рубцовска.

“Причиной стали сложные метеорологические условия: осадки в виде мокрого снега, дождя, переходящего в снег, отложение мокрого снега, гололедные явления, метели. Усиление ветра до 18-23 м/с, порывы 25-30 м/с. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что на дороге выставили посты ГИБДД, к работе приступили оперативные группы пожарных и спасателей.

Телефоны диспетчерских служб:

– дежурный ФКУ Упрдор “Алтай”: +7 (3852) 63-14-59;

– дежурный УГИБДД: +7 (3852) 39-35-86;

– единый номер вызова службы спасения: 112.

горняк



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