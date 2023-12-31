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Трассу Барнаул-Бийск закрыли в связи с ухудшением погодных условий

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Трассу Барнаул-Бийск закрыли в связи с ухудшением погодных условий

Движение будет восстановлено после улучшения погодных условий

Госавтоинспекция Алтайского края информирует об ограничении движения транспорта в связи с ухудшении погодных условий.

31 декабря 2023 года с 11 часов 45 минут по решению ФКУ УпрДор «Алтай», в связи с порывистым ветром 20 – 25 м/с, отсутствием видимости, снегом и метелью, временно ограничено движение для грузового и пассажироперевозящего транспорта на федеральной автодороге Р-256 «Чуйский тракт», (закрытие с 213 км + м 000 до 345 км + 000 м, от Барнаула до Бийска).

Движение будет восстановлено по мере улучшения обстановки.

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Взято отсюда

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