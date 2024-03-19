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Траулер “Капитан Лобанов” затонул под Калининградом

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Минимум один человек погиб

Траулер "Капитан Лобанов" затонул под Калининградом

Капитан Лобанов / Фото: телеграм-канал Shot

После взрыва и пожара на траулере “Капитан Лобанов” под Калининградом погиб как минимум один человек. Об этом сообщает Shot.

Утром корабль, груженный рыбой, вышел из города Светлого и направился в Балтийск. На борту было семь членов экипажа. Около 11 часов утра на судне произошел хлопок и начался пожар, который не удалось потушить собственными силами. Около 10:50 экипаж подал сигнал бедствия.

Спасателям удалось спасти четырех человек, один погиб, судьба еще двоих неизвестна. Причины трагедии будут установлены экспертами позже.

Три года назад “Капитан Лобанов” уже попадал в подобную ситуацию с пожаром, но тогда удалось избежать жертв.

горняк

Источник

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