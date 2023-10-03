«Требуем вернутся к договоренностям согласованным с Ельциным», – министр обороны США Остин, осудил действия России

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30 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Очередной протест в адрес Российской Федерации – высказал генерал армии США Ллойд Остин.

– Попытка усилить обороноспособность России не нашла одобрения у Вашингтонского обкома и натолкнулась на стену осуждения и требований прекратить себя усиливать. Пишет 24TNews.

Вернитесь к временам когда в России правила ДЕМОКРАТИЯ, когда суверенитет делили и разбазаривали, а интересы страны – определялись на Западе. Примерно этого потребовал от нас министр обороны США Остин.

Протест заявлен в ответ на возрождение проекта боевых железнодорожных ракетных комплексов (БЖРК). Американский генерал прямо заявил, что русские не имеют на это никакого законного права.

Напомню – БЖРК были ликвидированы по прямому приказу Бориса Николаевича Ельцина.

В попытке прислонится к забору «цветущего сада», президент России делал много «альтруистических реверансов», в адрес наших заокеанских «партнеров».

Главное преимущество БЖРК в том, что засечь их со спутника практически невозможно. Следовательно невозможно упредить их удар.

Подобные поезда имеют возможность перемещаться на огромные расстояния, по территории крупнейшей страны мира, что делает их практически неуловимой мишенью.

Согласно информации из источников в американской разведке – РФ уже запустила три подобных состава.

Нынешние БЖРК разработаны на основе легендарного «Молодца», вооружены тремя ракетами «Ярс» – модернизированная версия «Тополя-М».

Остин, опираясь на разведданные данные о возрождении опасного для Вашингтона проекта выступил с осуждением «путинских амбиций»:

«Это самое страшное, что сделала Россия. Это самые ужасные ракеты для Америки. Ни обнаружить, ни предположить их местонахождение невозможно.

Исходя из действующих договоров, Российская Федерация просто не имеет на это права».

От Российской Федерации потребовали ликвидации БЖРК, а для объективного контроля за «утилизацией» призвали пустить на территорию своей страны инспекционные комиссии, под председательством США, заодно члены комиссии проверят и все ядерные объекты Российской Федерации.

Фото: iz.ru

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Автор: vizitka01

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