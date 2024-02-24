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Трех жителей Алтайского края будут судить по 28 эпизодам преступлений

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Трех жителей Алтайского края будут судить по 28 эпизодам преступлений

Наручники. Тюрьма Фото: pixabay.com

Следователи допросили огромное количество свидетелей и проанализировали 93 судебные экспертизы. Уголовное дело насчитывает 23 тома

В Алтайском крае будут судить троих молодых людей, которых обвиняют в незаконном сбыте наркотиков и других преступлениях, сообщили в региональном СКР.

Следком завершил расследование уголовного дела в отношении 19-летнего жителя Первомайского района, 22-летнего жителя Алейска и 22-летней жительницы Рубцовска.

В марте 2022 года один из обвиняемых, на тот момент еще не достигший совершеннолетия, разложил в труднодоступных местах Новоалтайска и Первомайского района 17 тайников-закладок. Сотрудники полиции задержали его на месте. В ходе личного досмотра у парня обнаружилось еще 17 свертков с наркотиком.

Взято отсюда

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