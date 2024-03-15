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Трехдневные выборы президента стартовали в Алтайском крае в 8 утра

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Жители региона будут выбирать главу государства из четырех кандидатов

Трехдневные выборы президента стартовали в Алтайском крае в 8 утра

Выборы в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Около 1,7 тыс. избирательных участков открылись в эти минуты в Алтайском крае. Выборы президента стартуют с 08:00 пятницы, 15 марта, и завершатся в 20:00 воскресенья, 17 марта.

“Этому дню предшествовала серьезная подготовительная работа каждого из вас. Все 75 территориальных комиссий и 1701 участковая комиссия готовы к проведению выборов президента Российской Федерации”, – прокомментировала председатель избирательной комиссии региона Ирина Акимова. 

В Алтайском крае проголосовать за главу государства могут 1,756 млн человек с активным избирательным правом. Из них почти треть – 530 тысяч – жители региональной столицы. Всего же в стране зарегистрировано чуть более 112 млн избирателей. Это все совершеннолетние граждане России, кроме отбывающих тюремный срок и недееспособных. 

Amic.ru рассказывал, что жители Алтая могут проголосовать:

  • на участках по прописке;
  • на участках не по прописке;
  • на некоторых участках, когда прописки вообще нет; 
  • через портал “Госуслуги”;
  • дома; 
  • за границей; 
  • в больнице или СИЗО;
  • на вокзале или в аэропорту.

В списке кандидатов четыре человека:

  • Владислав Даванков (“Новые люди”);
  • Владимир Путин (самовыдвиженец);
  • Леонид Слуцкий (ЛДПР);
  • Николай Харитонов (КПРФ).

За ходом выборов будут следить наблюдатели от партий и Общественной палаты Алтайского края. На каждом участке будет дежурить сотрудник полиции. Не забудьте паспорт.

Избирательные участки в Алтайском крае / Фото: телеграм-канал избирательной комиссии региона

новости Локтевский

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