Как разница в возрасте может влиять на отношения

13 марта 2024, 17:0089Написать комментарий

Парам, в которых мужчина намного старше женщины, сегодня уже мало кто удивляется. А вот обратная ситуация часто становится поводом для обсуждения. Особенно когда речь заходит о звездных браках.

Корреспондент MSK1.RU разбиралась, возможна ли настоящая любовь в браке с большой разницей в возрасте, стоит ли относиться к неравным союзам с недоверием и почему артистки со стажем выбирают в партнеры молодых.

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По словам психолога, причиной для заключения неравного союза может быть то, что один из супругов еще не преодолел возрастной кризис. Поэтому выбор молодого партнера — и со стороны мужчины, и со стороны женщины — это попытка прожить какой-то свой жизненный период еще раз, чего-то добрать или «заткнуть душевную дыру».

— Возрастные кризисы есть, и каждому человеку надо через них пройти. И не всегда они проходят спокойно, — считает Маргарита Алексеева. — Одному из супругов будут непонятны душевные терзания другого, потому что он еще не приблизился к каким-то важным жизненным вопросам. А объяснить свое состояние словами может быть очень сложно.

Чем больше разница в возрасте, тем глобальнее эта пропасть в интересах, объяснила эксперт. Достаточно сравнить себя с людьми младше или старше на 15–20 лет: общий фон беседы будет, скорее всего, разным.

Может ли неравный брак быть прочным

По мнению психологов, чтобы неравный брак быть счастливым и прочным, нужны определенные условия и полная отдача от обоих партнеров.

— Отношения — это особое пространство, которое создается между двумя людьми. Оно требует серьезных усилий, внимания, включенности, сотворчества, — сказала психолог. — Это достаточно близкая среда воспитания и общения обоих супругов. Формула «жить долго и счастливо» предполагает близкое и максимально открытое общение. Поэтому должен быть большой набор тем для обсуждения, одинаковые или близкие взгляды на огромное количество вопросов, а также умение договариваться, не ущемляя при этом своих интересов. Пара, в которой заметна эта близость и включенность, — режиссер Андрей Кончаловский и телеведущая Юлия Высоцкая.

Психолог также привела в пример супружеский союз Яны Рудковской и Евгения Плющенко. Продюсер старше фигуриста на восемь лет, что не мешает им жить душа в душу более 15 лет и воспитывать двоих сыновей.

Яна и Евгений познакомились в 2007 году в непростое для обоих время. Плющенко переживал тогда развод с Марией Ермак и пытался получить возможность видеться с сыном Егором. Рудковскую в это же время ожидал бракоразводный процесс с Виктором Батуриным. Плюс она судилась за опекунство над их общими детьми.

— Здесь тоже можно увидеть именно создание семьи, а не просто «закружилось», — сказала клинический психолог. — На легких симпатиях не получается выстроить долгие отношения. И неважно даже, есть разница в возрасте или ее нет.

«Более озабоченных, чем мужчины за 40, я не встречала»

Спустя длительное время наблюдений за парами, в которых женщина значительно старше мужчины — на 6–15 лет, психолог-сексолог Инна Игнатьева сделала вывод: прочных и гармоничных союзов достаточно.

— Я пыталась найти этому объяснение, кроме очевидного — пик сексуальности у молодого мужчины как раз сопоставим с пиком сексуальности зрелой женщины. Сравнение мужчин молодых (до 34 лет) и мужчин постарше (от 40 лет) получилось не пользу последних, — рассказала в разговоре с MSK1.RU эксперт. — Зрелый мужчина — зверь уже раненный и пуганый, у него уже имеется тяжелый опыт предыдущих отношений, как правило, с душевными травмами. Из-за этого он неохотно вступает в новые и ведет себя довольно холодно: то выходит на контакт, то может затаиться, то из засады наблюдает, то мурчит и ластится как кот.

Такая осторожность и непредсказуемость, по словам психолога, доставляет дискомфорт зрелой женщине, которая в отличие от него еще полна энергии, готова к экспериментам и ей до сих пор может «сносить голову» от новых отношений, от таких же, как она, заводных мужчин.

— И тут молодые мужчины начинают и выигрывают! Пока зрелые думают о себе и подтверждении своей потенции в виде соблазнения молоденьких девочек, молодые парни действуют уверенно: пришел, увидел, победил! Они идут на контакт открыто и смело, — объяснила Игнатьева. — Опыт прежних отношений еще не успел их напугать, поэтому они четко знают, чего хотят от зрелой женщины: секс — значит секс, брак — значит до конца. И они верят в любовь.

— Смеющим мне возразить, что молодым нужен только секс, могу ответить, что более озабоченных, чем мужчины за 40, я не встречала: кризис сексуальности заставляет их искать подтверждения в доказательствах собственной состоятельности, — сказала сексолог. — У молодых же такой проблемы нет: всё работает и работает, можно подумать о другом, более важном. Такие союзы, если и разрушаются, то по причине женских страхов, ограничений и сомнений. Поэтому только вам решать: быть любимой и востребованной или вечно ждать подбитый самолет.

«Негоже спать со своими сыновьями»

Самая известная сваха России, телеведущая Роза Сябитова в разговоре с корреспондентом MSK1.RU заявила, что каждый возраст имеет свой этический кодекс.

— Мы все имеем свое представление о счастье. Если кому-то нравятся такие браки, когда женщина намного старше мужчины, окей. Но я не хочу, чтобы моим детям было стыдно за меня. Мое четкое указание — не дай бог, если вдруг такое случится, значит, надо вести меня к психиатру. Значит, явно у меня с головой что-то не в порядке, — сказала Роза Сябитова. — Моему сыну 35 лет. Я считаю, что негоже спать со своими сыновьями. У них ведь тоже есть мамы. Зачем у хороших мальчиков отбирать самое хорошее время?

Также Роза Сябитова отметила, что мужчина после 50 лет ищет себе женщину, которая будет за ним ухаживать: готовить, стирать, создавать уют в доме.

— И правильно делает, такова данность. И хорошо, чтобы у нее были бы еще навыки медсестры, потому что здоровье уже никуда, — сказала главная сваха страны.

Однако есть немало примеров, когда в таких неравных браках, где женщины старше мужчин, на протяжении многих лет пары жили в любви и гармонии и многие из них до сих пор живут.

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Взято Источник

13.03.2024