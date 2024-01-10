Прошлый год команда завершила неудачно, сильно спустившись в турнирной таблице. В этом году приводить к победе футболистов будет новый тренер Виталий Вихлянов

Футбольная команда “Динамо-Барнаул” после продолжительных праздников возобновила тренировки. Спортсмены хотят наверстать упущенное.

Прошлый год команда завершился неудачно, заняв седьмое место в турнирной таблице. Несколько опытных игроков получили серьезные травмы – отсюда и череда поражений. Зимой сборная может еще поредеть, так как к пяти молодым игрокам проявляют интерес другие клубы. Новый главный тренер “Динамо-Барнаул” Виталий Вихлянов, который возглавил бело-голубых, намерен сохранить команду.

“У нас в первую очередь стоит сохранение состава с прошлого года. Вторым этапом будет улучшение функционального состояния игроков. Затем уже будем переходить к технико-тактическим аспектам, ближе к сезону. Улучшить взаимопонимание, найти баланс в команде между атакой и обороной”, – поделился Вихлянов.

Ранее он выступал за ряд клубов Казахстана. С 2022 года тренировал молодёжную команду “Динамо”, а также помогал бывшему тренеру основной команды Олегу Яковлеву. В планах у нового тренера – максимально эффективно подготовить игроков к новому игровому сезону: усиленные тренировки на свежем воздухе, силовые упражнения в тренажерном зале.

Виталий Вихлянов также рассказал, что сейчас идет подписание контрактов с игроками.

“Во-первых, наши возможности несколько ограничены, чтобы привлечь в команду более опытных, более зрелых футболистов, с которыми можно решить задачу, но мы идём на переговоры. Такой момент – согласятся – не согласятся определенные игроки. Кто останется, кто подпишет контракт, с теми ребятами будем что-то строить, улучшать игру”, – подчеркнул наставник.

Более подробно цели и задачи на предстоящий сезон руководство клуба пока не озвучивает. Для начала нужно понимать, какие игроки будут в распоряжении динамовцев.

Известно, что в первые месяцы будут проходить только товарищеские матчи, а уже позже клуб планирует заявиться на серьезные турниры.

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